В Киеве сообщили, по каким регионам России намерены бить ракетами
Киев, 5 февраля 2023, 18:30 — REGNUM Украина не планирует бить предоставленными ей США ракетами большой дальности по территории России, заявил 5 февраля министр обороны Алексей Резников.
Оружие будет использоваться только «для обстрелов российских подразделений на временно оккупированной украинской территории», уточнил он.
Иными словами, министр допустил атаки с применением дальнобойных ракет в отношении таких регионов России, как Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым.
Как отмечалось ранее, в Пентагоне, сообщая о передаче ВСУ дальнобойных ракет, заявили, что оставят на усмотрение Киева вопрос о возможном нанесении ударов этим оружием по Крыму.