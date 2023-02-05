Киев, 5 февраля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Украина не планирует бить предоставленными ей США ракетами большой дальности по территории России, заявил 5 февраля министр обороны Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Оружие будет использоваться только «для обстрелов российских подразделений на временно оккупированной украинской территории», уточнил он.

Иными словами, министр допустил атаки с применением дальнобойных ракет в отношении таких регионов России, как Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым.

Как отмечалось ранее, в Пентагоне, сообщая о передаче ВСУ дальнобойных ракет, заявили, что оставят на усмотрение Киева вопрос о возможном нанесении ударов этим оружием по Крыму.