Вашингтон, 5 февраля, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Администрация Белого дома может ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом, сказал 5 февраля в эфире телекомпании CNN министр транспорта США Пит Буттеджадж.

(сс) Gage Skidmore Пит Буттеджадж

По его словам, США хотят дать понять, что данный случай является неприемлемым нарушением американского суверенитета.

«Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло», — допустил министр.

Напомним, американские военные 4 февраля по поручению президента страны Джозефа Байдена сбили принадлежащий КНР аэростат после того, как тот более суток провёл в воздушном пространстве США.

В Китае заявили, что уничтожение гражданского аэростата было чрезмерной реакцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Bloomberg, Байден, вероятно, получил небольшой дополнительный рычаг в геополитической борьбе с Китаем: Пекин на протяжении многих лет старался изобразить Вашингтон дестабилизирующей силой на мировой арене, но теперь Китай выступил как провокатор, несмотря на заявления о гражданском назначении аэростата.