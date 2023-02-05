Экс-премьер Израиля заявил, что Путин отказывался от встречи с Зеленским из-за неонацизма в Киеве

Тель-Авив, Израиль, , 18:16 — REGNUM Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 5 февраля заявил, что президент России Владимир Путин еще в 2021 году отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Владимир Путин © Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

По словам израильского политика, Путин в качестве объяснения напомнил, что в Киеве процветают неонацистские настроения, а власти Украины этому потакают.

Как сообщалось ранее, Беннет 5 февраля также рассказал о симпатиях президента России к еврейскому народу.

Кроме того, бывший премьер Израиля сообщил, что переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года были сорваны по инициативе Запада. К этому моменту стороны успели подготовить 17 или 18 черновиков проекта соглашения.