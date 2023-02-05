В Москве задержали четырёх студентов за стрельбу из охолощенного автомата
Москва, 5 февраля 2023, 18:12 — REGNUM На западе Москвы представители органов правопорядка задержали четырёх студентов в нетрезвом виде, которые устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл накануне на Мичуринском проспекте.
В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили задержание четырёх молодых людей. В главке сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, а также добавили о проведении проверки.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские диверсанты установили рядом с автобусной остановкой в Запорожской области взрывное устройство.