Москва, 5 февраля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. На западе Москвы представители органов правопорядка задержали четырёх студентов в нетрезвом виде, которые устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл накануне на Мичуринском проспекте.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили задержание четырёх молодых людей. В главке сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, а также добавили о проведении проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские диверсанты установили рядом с автобусной остановкой в Запорожской области взрывное устройство.