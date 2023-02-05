Варшава, 5 февраля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Установка электронного заграждения на границе Польши с Калининградской областью начнётся в марте этого года. Проект готовят к согласованию с пограничниками, заявила пресс-секретарь польской пограничной службы поручик Анна Михальская.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Система датчиков и камер, расположенных по всему периметру, позволит контролировать границу круглые сутки в любую погоду без непосредственного присутствия на ней, пояснила она.

«Установка барьера должна начаться в марте этого года», — приводит слова Михальской Polskie Radio 24.

Длина ограждения — 200 км. Ранее сообщалось, что на проектирование и создание системы польские власти потратят $82 млн (свыше 5,7 млрд рублей). С ноября на польско-российской границе сооружают временный забор.

По данным польской погранслужбы, в 2022 году зарегистрировано всего 11 попыток перейти границу с Польшей со стороны России. Кроме того, на пограничную полосу иногда забредали грибники и заходили туристы, желавшие сделать снимок у пограничного столба.