Москва, 5 февраля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы планируют в ближайшее время осуществить масштабную провокацию в Краматорске, чтобы обвинить Россию. Об этом 5 февраля сообщает Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По подтверждённой несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевский режим спланировал управляемый подрыв зданий онкологического и наркологического диспансеров, а также городской больницы в Краматорске — по адресам ул. Алексея Тихого, д. 31 и д. 17.

Киев этими действиями намерен обвинить России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам. При этом персонал медучреждений эвакуирован и переведён на удалённый формат работы.

В Краматорск в сопровождении сотрудников СБУ прибыли журналисты западных СМИ, которые намерены представить провокацию Киева как «злодеяние» российских войск.

Отмечается, что Киев на фоне военных неудач хочет усилить давление на общественное мнение западных стран и ускорить поставки дальнобойных ракет для ударов по территории России.