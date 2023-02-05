Военная полиция Запорожской области обезвредила взрывное устройство около автобусной остановки

Мелитополь, , 18:03 — REGNUM Украинские диверсанты установили рядом с автобусной остановкой в Запорожской области взрывное устройство, сообщает 5 февраля пресс-служба Минобороны России.

Сапёр © Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники военной полиции доставили на полигон самодельное взрывное устройство и уничтожили его накладным зарядом, добавили в ведомстве.

Уточняется, что военная полиция круглосуточно дежурит на освобождённых территориях Запорожской области.

Напомним, 31 января предотвращён теракт в посёлке Кирилловка Мелитопольского района Запорожской области. Мину вовремя нашли и обезвредили, сказал командир одного из подразделений военной полиции России с позывным Фармацевт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в городе Бердянске Запорожской области взорвался белый автомобиль ВАЗ, принадлежащий местной предпринимательнице Валентине Мамай, которая в этот момент была в машине.