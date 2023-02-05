Во всех учебных заведениях Одессы объявили внеплановые каникулы
Одесса, Украина, 5 февраля 2023, 17:48 — REGNUM Во всех одесских учебных заведениях объявлены каникулы из-за сложной ситуации с электроэнергией, сообщает 5 февраля портал «Украина. ру».
Как сообщало ИА REGNUM, порядка 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения. Власти пообещали направить в Одессу мощные генераторы, при этом 25 генераторов уже поступили, ещё порядка 50 находятся в пути.
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