Одесса, Украина, 5 февраля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Во всех одесских учебных заведениях объявлены каникулы из-за сложной ситуации с электроэнергией, сообщает 5 февраля портал «Украина. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«В связи с критической ситуацией с обеспечением Одессы электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля», — цитирует сообщение местных властей портал.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения. Власти пообещали направить в Одессу мощные генераторы, при этом 25 генераторов уже поступили, ещё порядка 50 находятся в пути.

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