Киев, 5 февраля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. На Украине знают о «пристрастии России к датам» и ожидают её наступления в феврале, заявил 5 февраля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчётов САУ «МСТА-СМ2» в зоне СВО

ВСУ готовы к «нападению» России, поскольку такое намерение «легко предугадать», идёт методичное накапливание резервов, утверждает он.

По словам киевского министра, на востоке страны украинские войска пока держат оборону, там ситуация остаётся «сложной, но контролируемой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Sky News рассказал об ожидании Киевом серьёзной эскалации со стороны России, «возможно, в ближайшие недели».