Адвокат: дело против академика РАН Багаева закрыли из-за отсутствия состава преступления

Новосибирск, , 17:56 — REGNUM Уголовное дело в отношении научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), академика Сергея Багаева закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил адвокат Багаева Геннадий Шишебаров.

Сергей Багаев. new. ras.ru

По его словам, дело прекратили ещё 19 января.

«Следователь СК вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Багаева в связи с отсутствием состава преступления и разъяснил ему право на реабилитацию», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в феврале 2022 году в отношении академика РАН возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Речь о контракте на 2 миллиона рублей, заключенном институтом в 2017 году с межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр», которую возглавляет Багаев. Следствие считало, что контракт был фиктивным. В рамках этого же дела был задержан директор института Алексей Тайченачев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области патрульный автомобиль, который преследовал нарушителя, столкнулся с КамАЗом, а затем с опорой ЛЭП.

Читайте ранее в этом сюжете: Академик РАН стал фигурантом уголовного дела в Новосибирске