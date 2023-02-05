Новосибирск, 5 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) академика Сергея Багаева закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил адвокат Багаева Геннадий Шишебаров.

new. ras.ru Сергей Багаев

По его словам, дело прекратили ещё 19 января.

«Следователь СК вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Багаева в связи с отсутствием состава преступления и разъяснил ему право на реабилитацию», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в феврале 2022 года в отношении академика РАН возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Речь о контракте на 2 млн рублей, заключённом институтом в 2017 году с межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр», которую возглавляет Багаев. Следствие считало, что контракт был фиктивным. В рамках этого же дела был задержан директор института Алексей Тайченачев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области патрульный автомобиль, который преследовал нарушителя, столкнулся с КамАЗом, а затем с опорой ЛЭП.