Турция, 5 февраля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Закрытие в Стамбуле консульств некоторых европейских государств не укладывается ни в какие рамки, это позор, заявил лидер турецких националистов Девлет Бахчели в ходе выступления в Текирдаге.

Великое национальное собрание Турции Девлет Бахчели

Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и Германии объявили о прекращении приёма посетителей после того, как США предупредили об угрозе терактов в центре Стамбула. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал это проявлением «психологической войны».

Телеканал TRT позднее сообщил, что в отношении консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле угроза не подтвердилась.

«Приспешники демона, оскорбляющие наши святыни, находятся на страже провокаций. Закрытие консульств девяти стран — это позор, одним словом», — подчеркнул Бахчели, который входит в альянс с правящей Партией справедливости и развития перед всеобщими выборами.

Ведущую роль в этом, мобилизовав своих марионеток, сыграли США. Им придётся защитить свою честь, раскрыв источник угрозы, добавил политик.