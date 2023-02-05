Варшава, 5 февраля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Польские вооружённые силы решили перенести системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot в район аэродрома Бемово, сообщил 5 февраля министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Bernd Wüstneck/globallookpress.com Система противоракетной обороны (ПРО) Patriot

На своей странице в Twitter он написал, что польские системы Patriot перевозятся из Сохачева в аэропорт в районе варшавского Бемово, где позже они будут расставлены.

«Это важный элемент обучения солдат из третьей варшавской бригады противовоздушной обороны», — пишет Блащак.

Напомним, в январе Германия начала переброску двух из трех американских систем ПРО Patriot в Польшу. Их должны были развернуть в районе города Замосць на юго-востоке Польши.

Также в Польшу направят восемь F-35, причём четыре самолёта голландские ВВС выделят уже в феврале и ещё столько же — в марте. На них будет проводиться патрулирование «воздушного пространства НАТО над Восточной Европой».