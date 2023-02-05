Мэр Донецка Кулемзин: число погибших при обстреле ВСУ возросло до двух

Донецк, , 17:22 — REGNUM Число мирных жителей Донецка, погибших 5 февраля в результате обстрелов со стороны ВСУ, увеличилось до двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Донецка © Николай Тришин/ТАСС

Второй жертвой стала женщина 1947 года рождения — снаряд попал прямо в её квартиру на улице Стаханова. Ранее сообщалось о погибшей в собственном дворе женщине 1962 года рождения.

Также в результате обстрела были ранены по меньшей мере два человека.

5 февраля ВСУ семь раз обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 44 снаряда по четырём районам города.