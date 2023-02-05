Париж, 5 февраля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Европейский союз не может больше считаться содружеством мирных государств из-за вмешательства в события на Украине. Об этом сообщил французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

По его словам, поведение властей Брюсселя должно заставить Францию задуматься о выходе из состава Евросоюза.

«По крайней мере, после Украины была разоблачена тотальная ложь лозунга «Европа — это мир»!» — считает политик.

По его мнению, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «хорошо продвигает Frexit своей военной истерией».

Француз не раз резко высказывался в адрес стран Запада, оказывающих финансовую и другую поддержку Украине. По его мнению, это лишь затягивает конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано заявил, что Грузии грозят вторичные санкции в случае возобновления воздушного сообщения с Россией.