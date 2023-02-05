Жители Британии считают, что решение Путина развернуть «Цирконы» заткнёт НАТО

Лондон, , 17:19 — REGNUM Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали новость о том, что российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в ходе международных учений произведёт учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бурый медведь © Илья Наймушин/РИА Новости

Так, по словам одного из пользователей, даже просто факт принятия на вооружение этих ракет заткнул Запад.

Другой читатель отмечает, что удивительным является то, какие мощные системы могут проектировать и строить русские учёные, направляя на это только долю процента в сравнении с оборонным бюджетом США.

Ещё один из пользователей поинтересовался, чего можно было ещё ожидать после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что США должны нанести по России ядерные удары?

Другой читатель отметил, что Россия не использует даже 50% своей армии, при этом уже заставила НАТО и особенно Англию исчерпать все боеприпасы.

Пользователи подчёркивают, что весь мир был бы очень признателен, если бы Великобритания и США перестали тыкать русского медведя.

Как передавало ИА REGNUM, использование мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» сделает её практически неуязвимой для систем ПВО.