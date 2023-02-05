Лондон, 5 февраля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали новость о том, что российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в ходе международных учений произведёт учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом 5 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Наймушин/РИА Новости Бурый медведь

Так, по словам одного из пользователей, даже просто факт принятия на вооружение этих ракет заткнул Запад.

Другой читатель отмечает, что удивительным является то, какие мощные системы могут проектировать и строить русские учёные, направляя на это только долю процента в сравнении с оборонным бюджетом США.

Ещё один из пользователей поинтересовался, чего можно было ещё ожидать после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что США должны нанести по России ядерные удары?

Другой читатель отметил, что Россия не использует даже 50% своей армии, при этом уже заставила НАТО и особенно Англию исчерпать все боеприпасы.

Пользователи подчёркивают, что весь мир был бы очень признателен, если бы Великобритания и США перестали тыкать русского медведя.

Как передавало ИА REGNUM, использование мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» сделает её практически неуязвимой для систем ПВО.