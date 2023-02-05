В Мелитополе на памятнике Хмельницкому восстановили табличку на русском языке

Мелитополь, , 17:10 — REGNUM В Мелитополе после повреждений украинских вандалов восстановлен памятник Богдану Хмельницкому, сообщил 5 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Памятник Богдану Хмельницкому в Мелитополе © Андрей Рубцов/ТАСС

«Памятник человеку, вернувшему южнорусские земли в родную гавань, снова в порядке!» — написал он в своём телеграм-канале.

На памятнике появилась восстановленная после украинских вандалов табличка с надписью на русском языке, уточнил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Мелитополя Галина Данильченко в январе анонсировала установку на центральной площади стелы «Город воинской славы».