Мелитополь, 5 февраля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В Мелитополе после повреждений украинских вандалов восстановлен памятник Богдану Хмельницкому, сообщил 5 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Андрей Рубцов/ТАСС Памятник Богдану Хмельницкому в Мелитополе

«Памятник человеку, вернувшему южнорусские земли в родную гавань, снова в порядке!» — написал он в своём телеграм-канале.

На памятнике появилась восстановленная после украинских вандалов табличка с надписью на русском языке, уточнил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Мелитополя Галина Данильченко в январе анонсировала установку на центральной площади стелы «Город воинской славы».