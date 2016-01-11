Рогов: в Мелитополе на памятник Хмельницкому вернули табличку на русском
В Мелитополе на памятнике Хмельницкому восстановили табличку на русском языке
Мелитополь, 5 февраля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В Мелитополе после повреждений украинских вандалов восстановлен памятник Богдану Хмельницкому, сообщил 5 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Андрей Рубцов/ТАСС
Памятник Богдану Хмельницкому в Мелитополе
«Памятник человеку, вернувшему южнорусские земли в родную гавань, снова в порядке!» — написал он в своём телеграм-канале.
На памятнике появилась восстановленная после украинских вандалов табличка с надписью на русском языке, уточнил Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Мелитополя Галина Данильченко в январе анонсировала установку на центральной площади стелы «Город воинской славы».