Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин «с большой симпатией» относится к еврейскому народу, заявил 5 февраля бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

(сс) Kobi Gideon Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет

По словам политика, Путин «дал ему это понять» в ходе их встреч и переговоров в России.

Президент России, в частности, рассказал Беннету о своей бывшей учительнице, которая в 1973 году репатриировалась из Советского Союза в Израиль и к которой Путин уже в статусе главы российского государства приезжал в гости.

Как сообщалось ранее, Беннет также заявил, что в конфликте России и Запада вокруг Украины он понимает обе стороны.

Кроме того, бывший премьер-министр Израиля рассказал, что переговоры России и Украины по мирному соглашению весной 2022 года были сорваны по инициативе Запада.