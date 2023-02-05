В Афганистане сообщили об отъезде из страны сотрудников посольства Саудовской Аравии

Кабул, , 16:58 — REGNUM Сотрудники посольства Саудовской Аравии в Кабуле покинули Афганистан. Об этом 5 февраля сообщила афганская газета Hasht-e Subh со ссылкой на источник.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, 1 февраля представители саудовского дипведомства покинули Афганистан на борту самолёта из Кабула в Эр-Рияд афганской авиакомпании Kam Air.

Отмечается, что отъезд мог стать знаком протеста против решения сторонников движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о запрете для сотрудниц посольства выполнять профессиональные обязанности.

Кроме того, не исключается, что дипломаты могли быть эвакуированы по соображениям безопасности.