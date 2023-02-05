Брюссель, 5 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Вторичные санкции грозят Грузии в случае возобновления воздушного сообщения с Россией, заявил спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано в ответ на запрос грузинского портала Netgazeti.

Eeas.europa.eu Петер Стано

Представитель ЕС напомнил, что санкции в отношении российской авиации введены из-за конфликта на Украине.

«Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введённым Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — подчеркнул Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и Грузией нет воздушного сообщения с 2019 года из-за протестов в Тбилиси. В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что поддержит такое решение, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против возобновления авиасообщения с Москвой.