IRNA: верховный лидер Ирана амнистировал десятки тысяч заключённых

Тегеран, , 16:51 — REGNUM Десятки тысяч заключённых помиловал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины исламской революции. Об этом 5 февраля сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Али Хаменеи © Iranian Supreme Leader’S Office/globallookpress.com

Согласно сообщению агентства, глава судебной власти страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи обратился к Хаменеи с предложением помиловать или смягчить приговор десяткам тысяч людей, которые были арестованы во время антиправительственных выступлений.

Отмечается, что Хаменеи согласился с этим предложением.

Но при этом амнистия не коснулась осуждённых за убийство, за повреждение или уничтожение госимущества. Кроме того, помилование не распространяется на обвиняемых в шпионаже и работе на иностранные спецслужбы.