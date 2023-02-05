В Иране сообщили о помиловании десятков тысяч заключённых
IRNA: верховный лидер Ирана амнистировал десятки тысяч заключённых
Тегеран, 5 февраля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Десятки тысяч заключённых помиловал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины Исламской революции. Об этом 5 февраля сообщило иранское государственное агентство IRNA.
Iranian Supreme Leader’S Office/globallookpress.com
Али Хаменеи
Согласно сообщению агентства, глава судебной власти страны Голям Хосейн Мохсени-Эджеи обратился к Хаменеи с предложением помиловать или смягчить приговор десяткам тысяч людей, которые были арестованы во время антиправительственных выступлений.
Отмечается, что Хаменеи согласился с этим предложением.
Но при этом амнистия не коснулась осуждённых за убийство, за повреждение или уничтожение госимущества. Кроме того, помилование не распространяется на обвиняемых в шпионаже и работе на иностранные спецслужбы.