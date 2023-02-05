Мелитополь, 5 февраля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В Запорожской области планируется создать три социальных объекта, в том числе для детей с инвалидностью, сообщила 5 февраля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Это учреждение социального типа для детей от 0 до 18 лет с различными формами инвалидности. Отдельно будем работать по реабилитационному центру для детей с инвалидностью. И отдельно ещё по приюту для временного размещения детей, статус которых пока не определен — мы не понимаем, то ли они вернутся в кровную семью, либо они будут утроены в приёмные семьи», — уточнила детский омбудсмен.

В рамках помощи соцучреждения Запорожской области намерены оснастить оборудованием и отремонтировать. Из российских регионов для работы в таких учреждениях привлекут узкопрофильных специалистов. Первая гуманитарная помощь уже оказана одной из школ, добавила спикер.

Также она заявила, что есть договорённость по созданию подразделения федерального подросткового центра для работы с трудными детьми.

Львова-Белова в настоящее время находится с гуманитарной миссией в Мелитополе, организованной совместно с Фондом святителя Василия Великого, в поддержку социальных учреждений региона.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий поблагодарил уполномоченного за поддержку и вручил ей Орден первой степени «За заслуги перед Запорожской областью».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой, нынешние меры поддержки многодетных семей «бутафорские», необходимо разработать «реальные» меры поддержки.