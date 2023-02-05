В Ростовской области инспектор ДПС погиб в столкновении с КамАЗом во время погони

Ростов-на-Дону, , 16:46 — REGNUM В Ростовской области патрульный автомобиль, который преследовал нарушителя, столкнулся с КамАЗом, а затем с опорой ЛЭП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Сотрудник ДПС ГИБДД © Виталий Аньков/РИА Новости

Отмечается, что днём 5 февраля на улице Ленина в городе Морозовске сотрудники ГИБДД при преследовании водителя допустили касательное столкновение с автомобилем КамАЗ, который выезжал с второстепенной дороги.

После автомобиль ГИБДД выехал на обочину и столкнулся с опорой линии электропередачи.

В результате аварии погиб 32-летний сотрудник, его 33-летний коллега госпитализирован. Автомобиль, который преследовали, скрылся, сейчас ведутся его поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге водитель дорогой иномарки отказался подчиниться законным требованиям полицейских и попытался сбежать от правосудия.

Автомобиль Bentley Bentayga под управлением 58-летнего петербуржца наряд ДПС остановил около полудня 26 января на 160-м километре трассы «Скандинавия» для проверки документов. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

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