Киев, , 16:48 — REGNUM Военные ВСУ рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки боеприпасов и людей иногда оставляют позиции, чтобы не допустить «бессмысленной гибели». Об этом пишет издание Politico.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, солдаты ВСУ иногда выступали против решений командования, распивали алкогольные напитки и вели себя неподобающе, а некоторые военные ВСУ убегали со своих позиций.

«Иногда оставить позиции — единственный способ спасти личный состав от бессмысленной гибели», — приводит СМИ слова одного из офицеров ВСУ, который прибыл из Артёмовска.

По словам украинского военнослужащего, если руководство ВСУ не может доставить боеприпасы или сменить военнослужащих, то когда бойцы сидят в окопах на протяжении нескольких дней без отдыха и сна, их боевая ценность стремится к нулю.

Он также отметил, что проблемы с дисциплиной в ВСУ обусловлены неэффективностью командования и нагрузкой на военнослужащих, которых меняют не часто.

Одна из военнослужащих рассказала изданию, что во многих случаях солдатам не могут предоставить отдых в связи с нехваткой бойцов.