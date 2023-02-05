Киев, 5 февраля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Военные ВСУ рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки боеприпасов и людей иногда оставляют позиции, чтобы не допустить «бессмысленной гибели». Об этом пишет издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его информации, солдаты ВСУ иногда выступали против решений командования, распивали алкогольные напитки и вели себя неподобающе, а некоторые военные ВСУ убегали со своих позиций.

«Иногда оставить позиции — единственный способ спасти личный состав от бессмысленной гибели», — приводит СМИ слова одного из офицеров ВСУ, который прибыл из Артёмовска.

По словам украинского военнослужащего, если руководство ВСУ не может доставить боеприпасы или сменить военнослужащих, то когда бойцы сидят в окопах на протяжении нескольких дней без отдыха и сна, их боевая ценность стремится к нулю.

Он также отметил, что проблемы с дисциплиной в ВСУ обусловлены неэффективностью командования и нагрузкой на военнослужащих, которых меняют не часто.

Одна из военнослужащих рассказала изданию, что во многих случаях солдатам не могут предоставить отдых в связи с нехваткой бойцов.