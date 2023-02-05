Одесса, Украина, 5 февраля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Ситуация с энергоснабжением Одессы может существенно улучшиться лишь к концу следующей недели, 6–12 февраля, заявил 5 февраля глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

В ближайшие дни предполагается постепенно смягчать графики подачи энергии. Сейчас для одесситов чередуются 12-часовые отрезки без света и 2-часовые — со светом.

За прошедшие сутки из 500 тыс. потребителей, оставшихся из-за аварии без электричества в Одессе и области, свет вернули 200 тыс. граждан, сказал также Кудрицкий.

Как сообщалось ранее, в Одессе и Одесской области действуют экстренные отключения. Для улучшения ситуации в город направлены мощные генераторы. Ранее в Одессе произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций.