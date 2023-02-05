Днепропетровск, Украина, , 16:48 — REGNUM В социальных сетях появилось видео, как в украинском Днепропетровске отлавливают призывников на улице.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

На кадрах видно, как по улице Днепропетровска от трёх мужчин в камуфляжной форме убегает человек. Спустя несколько метров беглеца останавливает представитель правоохранительных органов. Пока полицейский держал мужчину, военные догнали его и вручили повестку.

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Напомним, что в конце января повестки в ходе заседания получили мэр города Бровары Киевской области и мужчины, входящие в горсовет. В Одессе призывников «упаковывали» в кареты скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области несколько мобилизованных мужчин сошли с поезда без разрешения.