Курск, 5 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Приграничное село Горналь в Суджанском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил 5 февраля в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

В результате обстрела перебита линия электропередачи к водопроводной башне, поврежден автомобиль и выбиты стёкла в одном из домов.

«Главное — обошлось без пострадавших», — отметил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 февраля в Курской области действует бессрочный жёлтый (высокий) уровень террористической опасности. Усиленные меры по защите и охране территории региона пока необходимы, пояснил Старовойт.