Кубанские казаки за неделю отправили в зону СВО более 60 тонн гуманитарной помощи

Краснодар, , 16:35 — REGNUM С начала специальной военной операции России на Украине кубанские казаки собрали 965 тонн гуманитарной помощи, сообщает 5 февраля пресс-служба администрации Краснодарского края.

Раздача гуманитарной помощи © РИА Новости

Только за минувшую неделю было собрано и отправлено в зону СВО более 60 тонн гуманитарного груза. В состав новой партии вошли легковой и грузовой транспорт, технические средства, термобельё, продукты питания и медикаменты.

Из Краснодарского края помощь отправляется в населённые пункты Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны отмечают, что российские военнослужащие вместе с казаками-добровольцами Терского казачьего войска успешно выполняют задачи СВО по защите мирных жителей, пресекая попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.