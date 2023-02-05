Краснодар, 5 февраля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции России на Украине кубанские казаки собрали 965 тонн гуманитарной помощи, сообщает 5 февраля пресс-служба администрации Краснодарского края.

РИА Новости Раздача гуманитарной помощи

Только за минувшую неделю было собрано и отправлено в зону СВО более 60 тонн гуманитарного груза. В состав новой партии вошли легковой и грузовой транспорт, технические средства, термобельё, продукты питания и медикаменты.

Из Краснодарского края помощь отправляется в населённые пункты Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны отмечают, что российские военнослужащие вместе с казаками-добровольцами Терского казачьего войска успешно выполняют задачи СВО по защите мирных жителей, пресекая попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе.