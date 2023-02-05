Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Американские танки Abrams требуют значительной материально-технической поддержки, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На протяжении десятилетий бронетанковые части армии США сетовали на длинный логистический хвост, необходимый для поддержания боевых возможностей Abrams в зонах боевых действий», — пишет издание.

По словам военного эксперта, способ ведения США войны требует «всего материально-технического обеспечения мира».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден пообещал поставить для ВСУ 31 боевую машину М1 Abrams.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что танки системы Abrams, обещанные Вашингтоном Киеву, будут защищены более слабой бронёй, изготовленной по технологиям 1970-х годов.

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