Financial Times: танки Abrams требуют значительной логистической поддержки
Вашингтон, 5 февраля 2023, 16:16 — REGNUM Американские танки Abrams требуют значительной материально-технической поддержки, сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов.
По словам военного эксперта, способ ведения США войны требует «всего материально-технического обеспечения мира».
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден пообещал поставить для ВСУ 31 боевую машину М1 Abrams.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что танки системы Abrams, обещанные Вашингтоном Киеву, будут защищены более слабой бронёй, изготовленной по технологиям 1970-х годов.
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