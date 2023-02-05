София, 5 февраля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Вашингтон намерен использовать некоторые страны в качестве «пушечного мяса» в будущих войнах с Российской Федерацией. Об этом пишет обозреватель портала Поглед. инфо Симеон Миланов.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

Он считает, что Украина не последнее государство, которое США намерены превратить в поле битвы с Россией. Так, среди наиболее вероятных противников Российской Федерации он указывает Польшу.

Автор напоминает, что министр обороны Польши объявил о создании новой дивизии, которую намерены оснастить южнокорейскими танками К-2 и американскими Abrams, польскими «Крабами» и гаубицами К-9.

По словам автора, данные приготовления могут являться косвенным признаком превращения Польши в военный плацдарм США.

Отмечается, что угроза Калининграду и Санкт-Петербургу со стороны прибалтийских стран, которые входят в НАТО, также увеличивает вероятность прокси-войны США с Россией на этой территории.

Автор не исключает возможности вовлечения Румынии и Болгарии в конфликт с Российской Федерацией, поскольку в этих странах действуют несколько военных баз США.

По его мнению, три порта — Бургас, Варна и Констанца — являются идеальным плацдармом для угрозы Одессе и Крыму.

Миланов отмечает, что обе страны используются в качестве тыла для Украины, их стратегическое положение представляет угрозу черноморскому побережью России, поэтому риск расширения конфликта на Украине на территорию Болгарии является немалым.

Автор считает, что Вашингтон не намерен жертвовать своими солдатами, поэтому в случае войны в этих странах в качестве «пушечного мяса» будут привлечены местные жители.

Он выказал надежду, что граждане Болгарии и политическая элита обладают достаточной мудростью, чтобы не втягивать государство в смертельный конфликт за интересы Запада.