Президент Турции Эрдоган обсудит с правительством вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара, , 16:25 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 6 февраля, планирует обсудить с членами правительства предстоящие выборы, а также вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, сообщает 5 февраля РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Швеция отдаляется от вступления в НАТО, поскольку ей создают помехи террористические сообщества.

При этом Эрдоган посчитал возможным членство в НАТО Финляндии, но заявил о намерении выступать против вступления в альянс Швеции до тех пор, пока власти на фоне бездействия правоохранителей «позволяют сжигать Коран».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января действующий президент Турции заявил, что не видит для себя преград по выдвижению на новый срок в качестве главы государства. До этого он уже дважды избирался президентом — в 2014 и 2018 годах.

Выборы в Турции в 2023 году перенесены с июня на май.