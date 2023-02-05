Bellator исключила завершившего карьеру Емельяненко из своих рейтингов
Завершивший карьеру Фёдор Емельяненко исключён из рейтингов организации Bellator
Москва, 5 февраля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Российский боец смешанного единоборств Фёдор Емельяненко исключён из рейтингов организации Bellator в связи с завершением карьеры. Об этом 5 февраля сообщает ТАСС.
Пресс-служба Bellator/ТАСС
Федор Емельяненко
«Фёдор Емельяненко исключён из рейтингов Bellator», — сказали агентству в организации.
Напомним, 5 февраля Емельяненко в своём последнем бою проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде. После этого он объявил о завершении карьеры.
Как сообщало ИА REGNUM, тренер бойца Александр Мичков заявил, что Емельяненко Емельяненко проиграл Бейдеру, потому что не был готов к поединку.