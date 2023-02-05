Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Картины мира России и Запада в отношении геополитического противостояния на территории Украины диаметрально противоположны, но обе они понятны и обе имеют право на существование, заявил 5 февраля бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Евгений Биятов/РИА Новости Нафтали Беннет

Позиция России в определённом смысле схожа с позицией США: как в Вашингтоне по доктрине Монро считают всю Америку местом только своих интересов, так и Москва относится к некоторым пространствам «как к своему заднему двору», сказал Беннет.

Запад обвиняет президента России в «империализме», утверждая, что тот намерен захватывать всё новые земли, в России же помнят об обещаниях НАТО не расширять альянс на Восток и о нарушении этих обещаний, отметил политик.

Как сообщалось ранее, Беннет также рассказал, что переговоры России и Украины весной 2022 года были сорваны по инициативе Запада и что к тому времени было подготовлено 17 или 18 черновиков проекта соглашения.