Лондон, 5 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Ввод в строй нового британского авианосца «Принц Уэльский» из-за «элементарной ошибки» отложен на неопределённый срок. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Alex Ceolin Авианосец HMS Prince of Wales ВМС Великобритании

Выяснилось, что у корабля стоимостью £3 млрд смещены валы правого и левого бортов. Такой дефект грозит износом и даже поломкой деталей.

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По словам отставного капитана британского ВМФ Тома Шарпа, выравнивание валов — «надёжно отработанный» элемент, а их смещение — «элементарная ошибка».

«Я удивлён, что это смещение не заметили во время сборки или затем в море, когда всё стало ещё хуже», — сказал Шарп.

Он предположил, что авианосец во время постройки и при выходе в море испытывали не так строго, как головной корабль этой же серии «Королева Елизавета».

Как сообщало ИА REGNUM, Британия никак не может отправить авианосец «Принц Уэльский» в США, где на него должны погрузить самолёты F-35. В 2020 году на корабле дважды происходил разрыв трубы, из-за чего затопило несколько палуб. В 2022 году возникла проблема с гребным валом, а затем в механизме авианосца обнаружили «трещину», из-за чего была отложена его отправка на ремонт в Шотландию.