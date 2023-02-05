Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об угрозе своего убийства и призвал правоохранителей предпринять меры. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Он отметил, что в адрес должностных лиц за последние недели возросло число случаев подстрекательств к убийству.

«Это реальная опасность для демократии. Я ожидаю, что правоохранительные органы и силовики выступят с жесткостью против этого ужасающего явления», — сказал премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нетаньяху заявил о готовности помочь урегулированию на Украине и рассмотреть роль посредника в кризисе, если об этом попросят обе конфликтующие стороны и США.

При этом премьер-министр изучает вопрос поставок вооружения на Украину и намерен решить его «в соответствии с национальными интересами страны».