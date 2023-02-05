Вашингтон, 5 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден мог весьма удачно для себя выбрать время для уничтожения китайского аэростата, пишет 5 февраля издание Bloomberg.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

Глава США накануне заявил журналистам, что военные убедили его не сбивать аэростат до тех пор, пока это не станет безопасным. В результате приказ об уничтожении устройства поступил, когда оно находилось у побережья Южной Каролины.

«Возможно, это был один из самых неудачно рассчитанных и геополитически обусловленных эпизодов шпионажа в недавней истории сбора разведданных. Но это была ещё и возможность», — отмечают обозреватели.

В администрации президента США заявили, что получат новые важные данные о возможностях Китая после изучения фрагментов аппарата. Кроме того, американские военные «продемонстрировали собственное мастерство», когда сбили объект, пишут они.

Читайте также: «Вы будете скучать!» — в США атаку на китайский шар высмеяли в телешоу

В более широком смысле Байден, вероятно, получил небольшой дополнительный рычаг в геополитической борьбе с Китаем. Пекин на протяжении многих лет старался изобразить Вашингтон дестабилизирующей силой на мировой арене, но теперь Китай выступил как провокатор, несмотря на заявления о гражданском назначении аэростата.