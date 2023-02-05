Каховка, Херсонская область, 5 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Яхт-клуб «Максим Марин» в Новой Каховке Херсонской области попал под обстрел со стороны ВСУ. Об этом 5 февраля сообщает администрация города в Telegram-канале.

Николай Тришин/ТАСС Фрагменты снаряда

«В результате попадания вражеских снарядов разрушены бытовые помещения клуба и загорелись две гражданские яхты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за продолжающегося обстрела пожарные службы не могут приступить к ликвидации пожара.

В администрации подчеркнули, что на территории яхт-клуба нет и никогда не было ни военных, ни военной техники, а ВФУ целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру.