Угледар, ДНР, 5 февраля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около населенного пункта Угледар ДНР. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

По её информации, на запорожском и южнодонецком направлениях в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» и огня артиллерии за минувшие 24 часа ликвидировано свыше 130 военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны около населенного пункта Новодаровка Запорожской области и 72-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Угледар ДНР.

Отмечается, что также на данных направлениях около населенных пунктов Водяное ДНР и Гуляй Поле Запорожской области уничтожены боевая машина пехоты, два танка, два автомобиля, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Уточняется, что около населенного пункта Угледар российские военнослужащие уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.