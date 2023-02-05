В ВСУ рассказали о продвижении российских военных в Артемовске
Киев, 5 февраля 2023, 15:42 — REGNUM Российские военные продвинулись в Артемовске, заявил украинский военнослужащий в эфире телеканала «Рада».
Как сообщало ИА REGNUM, власти США уже понимают, что поражение Украины неизбежно, и начали готовить общественное мнение к такому развитию событий, заявил 4 февраля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Отметим, что 3 февраля президент страны Владимир Зеленский заявил, что вооружённые силы Украины не будут сдавать Артемовск.
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