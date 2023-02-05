Киев, 5 февраля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Российские военные продвинулись в Артёмовске, заявил украинский военнослужащий в эфире телеканала «Рада».

Александр Гальперин/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ на боевой позиции

«За четыре месяца они продвинулись до восьми километров. Их основная задача — перерезать поставки боеприпасов в Бахмут и заставить нас выйти из города», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США уже понимают, что поражение Украины неизбежно, и начали готовить общественное мнение к такому развитию событий, заявил 4 февраля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Отметим, что 3 февраля президент страны Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины не будут сдавать Артёмовск.

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