Украинские военные отправились за границу на учения с европейской системой ПВО

Киев, , 15:42 — REGNUM Подразделения зенитных ракетных войск ВСУ отправились за границу, чтобы пройти обучение для работы с европейской системой противовоздушной обороны, заявил 5 февраля командующий воздушных сил Украины Николай Олещук.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он утверждает, что немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитчиков и они уже в пути.

При этом место проведения учений не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия и Франция готовятся к поставкам на Украину систем противовоздушной обороны Samp/T — Mamba. Министры обороны стран Гуидо Крозетто и Себастьян Лекорню 3 февраля обсудили по телефону технические нюансы этого процесса.

Планируется, что Киев получит технику весной 2023 года.