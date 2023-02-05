Украинских зенитчиков обучат управлению европейской системой ПВО
Украинские военные отправились за границу на учения с европейской системой ПВО
Киев, 5 февраля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Подразделения зенитных ракетных войск ВСУ отправились за границу, чтобы пройти обучение для работы с европейской системой противовоздушной обороны, заявил 5 февраля командующий воздушных сил Украины Николай Олещук.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
Он утверждает, что немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитчиков и они уже в пути.
При этом место проведения учений не называется.
Как сообщало ИА REGNUM, Италия и Франция готовятся к поставкам на Украину систем противовоздушной обороны Samp/T — Mamba. Министры обороны стран Гуидо Крозетто и Себастьян Лекорню 3 февраля обсудили по телефону технические нюансы этого процесса.
Планируется, что Киев получит технику весной 2023 года.