Киев, 5 февраля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Подразделения зенитных ракетных войск ВСУ отправились за границу, чтобы пройти обучение для работы с европейской системой противовоздушной обороны, заявил 5 февраля командующий воздушных сил Украины Николай Олещук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он утверждает, что немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитчиков и они уже в пути.

При этом место проведения учений не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия и Франция готовятся к поставкам на Украину систем противовоздушной обороны Samp/T — Mamba. Министры обороны стран Гуидо Крозетто и Себастьян Лекорню 3 февраля обсудили по телефону технические нюансы этого процесса.

Планируется, что Киев получит технику весной 2023 года.